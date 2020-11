شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تحب معرفته عن ألبوم ميجان ذا ستاليون الجديد " Good News" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق اليوم الجمعة النجمة العالمية ميجان ذا ستاليون ألبومها الغنائى الجديد والذى يحمل اسم " Good News" والذى تعاونت فيه مع عدد من أهم وأشهر نجوم العالم ، حيث يراهن الكثير من المعنيين بالموسيقى والغناء على نجاح الألبوم .

كم أغنية فى ألبوم " Good News" ؟

يحتوى ألبوم ميجان ذا ستاليون الجديد " Good News" على 17 أغنية ، من بينهم أغنية " don`t stop " التى قدمتها مع يانج ثاج و اطلقت الكليب الخاص بها فى بداية شهر أكتوبر الماضى .

من هم النجوم الذى تعاونت معهم ميجان ذا ستاليون بألبومها الغنائى الجديد ؟

تعاونت ميجان ذا ستاليون فى ألبومها الجديد مع عدد من اشهر النجوم و من أبرزهم هى النجمة الشهيرة بيونسيه التى تمتلك شعبية جارفة حول العالم ، كما تعاونت ذا ستاليون فى الألبوم الذى ينتظره الملايين مع مغنى الراب الأمريكى دا بابى " da baby " ، كما تضم قائمة النجوم المتعاونين مع ذا ساليون فى ألبومها الجديد مغنى الراب ليل دورك و يانج ساج و sza و بيج شن و توتشينز و popcaan .

ما هي أسماء أغنيات ألبوم " Good News" ؟

1. Shots Fired

2. Circles

3. Cry Baby ft. DaBaby

4. Do It On The Tip ft. City Girls & Hot Girl Meg

5. Sugar Baby

6. Movie ft. Lil Durk

7. Freaky Girls ft. SZA

8. Body

9. What’s New

10. Work That

11. Intercourse ft. Popcaan and Mustard

12. Go Crazy ft. Big Sean & 2 Chainz

13. Don’t Rock Me To Sleep

14. Outside

15. Savage Remix ft. Beyoncé

16. Girls in the Hood

17. Don’t Stop ft. Young Thug

ما هو أول حفل ستظهر به ميجان ذا ستاليون بعد إطلاق الألبوم ؟

تستعد ميجان ذا ستاليون للمشاركة فى حفل " American Music Awards " و ذلك بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة ، وهو الحفل الذى سيقام يوم 22 نوفمبر الجارى ويحضره عدد كبير من نجوم الغناء فى العالم ، و قد كشف القائمون على الحفل عن العديد من النجوم المشاركين هذا العام باستعراضات غنائية راقصة ومن أبرزهم كاتى بيرى التى تقف على خشبة المسرح لأول مرة منذ أنجابها لطفلتها الولى من خطيبها أورلاندو بلوم ، كما يشارك أيضا بالحفل شون مندس وليل بيبى و باد بانى و غيرهم .