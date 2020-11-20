- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تحب معرفته عن ألبوم ميجان ذا ستاليون الجديد " Good News" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق اليوم الجمعة النجمة العالمية ميجان ذا ستاليون ألبومها الغنائى الجديد والذى يحمل اسم " Good News" والذى تعاونت فيه مع عدد من أهم وأشهر نجوم العالم ، حيث يراهن الكثير من المعنيين بالموسيقى والغناء على نجاح الألبوم .
كم أغنية فى ألبوم " Good News" ؟
يحتوى ألبوم ميجان ذا ستاليون الجديد " Good News" على 17 أغنية ، من بينهم أغنية " don`t stop " التى قدمتها مع يانج ثاج و اطلقت الكليب الخاص بها فى بداية شهر أكتوبر الماضى .
تعاونت ميجان ذا ستاليون فى ألبومها الجديد مع عدد من اشهر النجوم و من أبرزهم هى النجمة الشهيرة بيونسيه التى تمتلك شعبية جارفة حول العالم ، كما تعاونت ذا ستاليون فى الألبوم الذى ينتظره الملايين مع مغنى الراب الأمريكى دا بابى " da baby " ، كما تضم قائمة النجوم المتعاونين مع ذا ساليون فى ألبومها الجديد مغنى الراب ليل دورك و يانج ساج و sza و بيج شن و توتشينز و popcaan .
ما هي أسماء أغنيات ألبوم " Good News" ؟
1. Shots Fired
2. Circles
3. Cry Baby ft. DaBaby
4. Do It On The Tip ft. City Girls & Hot Girl Meg
5. Sugar Baby
6. Movie ft. Lil Durk
7. Freaky Girls ft. SZA
8. Body
9. What’s New
10. Work That
11. Intercourse ft. Popcaan and Mustard
12. Go Crazy ft. Big Sean & 2 Chainz
13. Don’t Rock Me To Sleep
14. Outside
15. Savage Remix ft. Beyoncé
16. Girls in the Hood
17. Don’t Stop ft. Young Thug
ما هو أول حفل ستظهر به ميجان ذا ستاليون بعد إطلاق الألبوم ؟
تستعد ميجان ذا ستاليون للمشاركة فى حفل " American Music Awards " و ذلك بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة ، وهو الحفل الذى سيقام يوم 22 نوفمبر الجارى ويحضره عدد كبير من نجوم الغناء فى العالم ، و قد كشف القائمون على الحفل عن العديد من النجوم المشاركين هذا العام باستعراضات غنائية راقصة ومن أبرزهم كاتى بيرى التى تقف على خشبة المسرح لأول مرة منذ أنجابها لطفلتها الولى من خطيبها أورلاندو بلوم ، كما يشارك أيضا بالحفل شون مندس وليل بيبى و باد بانى و غيرهم .
3
كانت هذه تفاصيل خبر س وج.. كل ما تحب معرفته عن ألبوم ميجان ذا ستاليون الجديد " Good News" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.