"الخسران يشيل المشاريب".. هنيدي يتحدى تركي آل شيخ بسبب The Queen's Gambit

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الكوميديان محمد هنيدي، جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو ساخر برفقة الفنان الراحل علاء ولي الدين، وظهر الثنائي في الفيديو وهما يلعبان الشطرنج والطاولة بطريقة كوميدية، وعلق على الفيديو كاتبًا: "The Queen's Gambit".

The Queen's Gambit، أو "مناورة الملكة"، هو مسلسل طرحته المنصة العالمية "نتفليكس"، في أواخر الشهر الماضي، ونصح رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل شيخ بمشاهدته.

ليداعبه "هنيدي"، قائلًا: "يلا هلاعبك دور والخسران يشيل المشاريب"، ليرد آل شيخ: "جاهز بس مش تخلع زي كل مرة".

مسلسل The Queen's Gambit (مناورة الملكة) حقق ناجحًا ملحوظا منذ طرحه على المنصة العالمية، وجذب اهتمام المشاهدين، وتدور أحداثه حول "بيث" الفتاة اليتيمة في فترة الستينيات، التي ظهرت موهبتها وعبقريتها في لعبة الشطرنج منذ طفولتها حيث تعلمتها على يد حارس الملجأ الذي عاشت فيه بعد وفاة أسرتها في حادث، تسلك طريقها للحصول على لقب أفضل لاعبة شطرنج في العالم.

المسلسل من إخراج سكوت فرانك وبطولة أنيا تايلور، بيل كامب، توماس سانجستر، مارييل هيلر، هاري ميلينج وريبيكا روت وإنتاج آلان سكوت.