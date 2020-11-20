تراند اليوم : استمرارًا للأزمة بينهما.. شاهد| "الفيشاوي" يضرب "محمد رمضان" ويسقطه أرضًا



كشف الممثل المصري، أحمد الفيشاوي، النقاب عن "البرومو الدعائي" لأغنيته الجديدة "نمبر 2"، والتي يسخر فيها من الممثل محمد رمضان، الذي يصف نفسه بـ "نمبر1".

ويظهر الفيشاوي في أغنية "نمبر 2" التي صورت بطريقة الرسوم المتحركة، وهو يضرب شخصًا يشبه رمضان يقود سيارة فيراري ويطرحه أرضًا.



وفي لقطات متتالية، يستعرض الفيشاوي مضايقته لمحمد رمضان بطرق مختلفة، من بينها وهو يركب "توك توك" أمام سيارة رمضان الفارهة، وفي لقطة أخرى وهو يخنقه بذراعه، ليختتم البرومو بجلوس الفيشاوي على العرش بعد هزيمته لرمضان الملقب بـ"نمبر وان".



وشارك الفيشاوي برومو أغنية "نمبر 2" عبر حسابه على تطبق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، وعلق معه: "نحن على استعداد"، دون أن يحدد موعدًا لطرحها.

وكانت أزمة اندلعت بين الفيشاوي ورمضان بسبب أغنية "نمبر 2".



ورد رمضان على إعلان الفيشاوي عنها قبل أسابيع دون الكشف عن محتواها، ببرومو أغنية "الدبابة، ويظهر فيه بداخل دبابة يغني "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".