مهند الحمدي يثير فضول الجمهور بعد الكشف عن حبيبته

أثار الفنان السعودي الشاب مهند الحمدي الجدل عبر منصات السوشيال ميديا، بعد نشره صورة تجمعه مع فتاة وهو يحتضنها معلقًا بعبارة رومانسية صغيرة، جعلته حديث مواقع التواصل الإجتماعي وبحث الكثير من معجبيه لكشف لغز تلك الصورة، الأمر الذي تسبب في تصدره محرك البحث جوجل ببلده المملكة العربية السعودية.

وظهر الحمدي في الصورة التي نشرها أمس بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهو يجلس على الأرض بصحبة فتاة يحتضنها وحرص على عدم إظهار ملامح وجهها فأخفى وجهها بين يديه، فيما ارتسمت على وجهه ضحكة عريضة، وكتب على الصورة :"أنتي وفقط أنتي" وعلامة تعبيرية بشكل قلب.

وانهالت التعليقات عليه من قبل متابعيه متسائلين عن هوية تلك

الفتاة وهل تجمعه بها علاقة عاطفية، وهل سيعلن ارتباطه الرسمي قريبًا، بينما اطلق البعض التكهنات أن تكون الفتاة لبنانية لظهور موقع التقاط الصورة بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت

وزادت حيرة جمهوره بين من يقول أنها الفنانة نور الغندور لما واجهوه الفترة الأخيرة من شائعات حول ارتباطهم خاصة مع ظهورهم بالعديد من الاعمال سويًا وتصريحاتهم الدائمة بصداقتهم منذ أيام الدراسة، لينفي أخرون ذلك لاختلاف هيئة الفتاة عن نور الغندور.

يذكر أن الشائعات احاطت الثنائي مهند الحمدي ونور الغندور لفترات طويلة حول بأن وجود قصة حب تجمعهم ولن يفصحوا

عنها، خاصة بعد تصريحات الأخيرة بأنها تكن له مشاعر خاصة نظرًا لعلاقة الصداقة الممتدة بينهم من أيام دراستهم بجانب العمل معًا ومشاركة النجاح سويًا، ولكنها لم تطلق عليه سوى الصديق.

وكان من ابرز الأعمال التي جمعت الحمدي بالغندور، مسلسل "جمان" الذي لاقى نجاح كبير على المستوى الجماهيري، بجانب مسلسل "دفعة القاهرة"، واخيرًا دفعة بيروت.

يذكر أن أخر أعمال مهند الحمدي مسلس" دفعة بيروت"، من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي، والذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات الرقمية، ويشاركه في البطولة كلا من:" محمود نصر ، هدى الخطيب ، نور الشيخ ، فاطمة الصفي ، أنطوانيت عقيقي ، كارلوس عازار ، ذو الفقار خضر ، سارة أبي كنعان ، روان مهدي ، نور الغندور، لولوة الملا ، أنس طيارة ، ، إيلي شلهوب ، يارا قاسم، مروة الأطرش " وغيرهم من النجوم العرب.