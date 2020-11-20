أسرار "ألان ريكمان" بطل أفلام هاري بوتر قريبا في كتاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل البريطاني "نيل بيرسون" المالك لحقوق أرشيف الفنان الراحل "ألان ريكمان"، عن طرح مذكرات نجم أفلام هاري بوتر للنشر في كتاب.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن "نيل بيرسون"، قام ببيع حقوق نشر مذكرات ألان ريكمان لدار نشر مرموقة، باسم "Canongate"، سبق لها نشر كتب هامة، أبرزها الكتاب الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بعنوان "Dreams From My Father".
وأوضحت الصحيفة، أن المذكرات الخاصة بـ"ريكمان"، ستتضمن العديد من الأسرار عن حياته الخاصة، وحياته المهنية التي لم يسبق الكشف عنها من قبل.
وتمتد بها الأحداث من عام 1992 منذ بداية عمل "ريكمان" بالسينما، وحتى وفاته عام 2016، وتشمل رأيه في الأعمال الفنية التي ظهر بها، وخاصة سلسلة أفلام هاري بوتر.
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