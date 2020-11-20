ليدي جاجا تنضم لأبطال فيلم براد بيت "الدموي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد النجمة ليدي جاجا للعودة للشاشة الفضية من جديد، بعد الإعلان عن حصولها على دور ضمن أحداث الفيلم الجديد للنجم براد بيت.

رسالة من ليدي جاجا لماكرون بشأن "كورونا"

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن موقع "كولايدر"، المهتم بأخبار هوليوود أعلن عن "جاجا" كأحدث المنضمين لأبطال فيلم براد بيت الذي يطرح بعنوان "Bullet Train".



وذكرت الصحيفة أن الفيلم تدور أحداثه في إطار من الحركة والدموية، وهو مستوحى من رواية يابانية، ويخرج نسخته السينمائية المخرج "ديفيد ليتش".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان انضمام النجم "مايكل شانون"، لأبطال الفيلم أيضا وفقا لمجلة "هوليوود ريبورتر".