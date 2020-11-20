شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو" ضيف شرف فى فيلم "وقفة رجالة" مع الكداونى وسيد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر المطرب أبو خلال أحداث فيلم "وقفة رجالة" للنجم ماجد الكدوانى والفنان سيد رجب والفنان شريف دسوقى كضيف شرف ويغنى خلال حفل خطوبة أمينة خليل، وصور أبو مشاهده في الديكور الخاص بالعمل.

الفيلم كان يحمل اسم "عواجيز الفرح" قبل أن يتم تغييره إلى وقفة رجالة، وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء يلتقون بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة، وهو من تأليف هيثم دبّور، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي وأحمد الجنايني.

ويجمع الفيلم بين ماجد الكداونى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، وتشاركهم في بطولة العمل الفنانة أمينة خليل، والفنانة إيمان السيد، ومقرر عرضه قريباً في السينمات.

يذكر أن أبو كشف أنه ملحن ومغنى أغنية "3 دقايق" فى أحد لقاءاته وأن اسمه الحقيقى وهو "محمد أبوالعينين"، وأن الفنان هشام ماجد هو مطلق عليه اسم "أبو" في أيام الطفولة، مشيراً إلى أنه يفصل الأغاني الفردية عن الألبوم، لانتشارها وتداولها بين الجماهير بشكل أكبر.