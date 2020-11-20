شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحلقات الأولى من حكاية "فى الحب سوا" لـ درة فى مسلسل إلا أنا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق عرض الحلقة الأولى من حكاية "في الحب سوا" والتي تقوم ببطولتها النجمة درة من مسلسل "الا أنا"، على قنوات dmc غدا السبت، حيث يواصل فريق العمل التصوير في العديد من الديكورات، وتدخل درة في معسكر مغلق للانتهاء من التصوير في أقرب وقت.

حكاية "في الحب سوا" تعد الحكاية الثامنة من حكايات المسلسل، والحكاية من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل.

مسلسل "إلا أنا"، كان يضم في البداية 6 حكايات تم عرض 5 منها حتى الآن، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، وعرضت مؤخرا الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض وتعرض حالياً حكاية ربع قيراط لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.

كان آخر أعمال درة مسلسل "بلا دليل" من 45 حلقة وشاركها البطولة خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.