الليلة.. "MBC مصر" تعرض "بعد التحية" لـ"مسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعرض قناة MBC مصر، اليوم "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، وهي المسرحية الكوميدية "بعد التحية".

تدور أحداث مسرحية "بعد التحية"، في إطار كوميدي داخل إحدى المطارات، حيث يتعرض بعض المُسافرين للتفتيش بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي، مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "بعد التحية" من عروض "مسرح مصر" على قناة MBC مصر الجمعة 20 نوفمبر الساعة الثامنة مساء.