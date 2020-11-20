اليوم.. "MBC مصر2" تعيد عرض "زلزال" لمحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تبدأ قناة MBC مصر 2، إعادة مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان، بداية من اليوم الجمعة 20 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء.
يتناول المسلسل حكاية محمد حربي كرامة، الناجي الوحيد من أسرة توفيت تحت أنقاض البيت، الذي سعى الأب لبنائه على مدى سنوات من العمل في الخارج. وعندما قرّر العودة، انهار المنزل بفعل الزلزال مودياً بحياة كافة أفراد الأسرة، باستثناء محمد الذي تُرك وحيداً في مواجهة مصيره ومستقبله. نشأ محمد الذي لقّب وقتها بالـ"زلزال"، في منازل الجيران الطيبين و"أولاد الحلال" في بلدة صغيرة.
"زلزال" بطولة محمد رمضان، حلا شيحا، ماجد المصري، هنادي مهنا، منى عبدالغني، سعيد الصالح، وأحمد صيام، حنان سليمان، تامر ضيائي، سامي عبدالحليم، يوسف سليمان، محمود حجازي، نسرين أمين، يوسف عثمان، لمياء كرم، والمُسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر.
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