الفيلم السعودي ”آخر زيارة“ بصالات العرض في المملكة

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"الخليج 365" من جدة: إنطلق عرض فيلم ”آخر زيارة“ من إخراج عبدالمحسن الضبعان وإنتاج محمد الحمود في جميع صالات السينما في المملكة ابتداءً من 18 نوفمبر 2020، وهو من توزيع شركتي ”إم سي للتوزيع“ اللبنانية و ”سينيويفز“ السعودية، وبدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
وكان فيلم ”آخر زيارة“ قد عُرض لأول مرة في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي كأول فيلم عربي يشارك في مسابقة شرق الغرب، كما فاز بجائزة لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي الدولي.
يروي فيلم ”آخر زيارة“ قصة ناصر (أسامة القس)، الذي يكتشف بأن أباه يواجه الموت، فيهرع بصحبة ابنه المراهق وليد (عبدالله الفهّاد) لزيارة قريته التي غادرها منذ زمن. هناك، مازالت الحياة أسيرة عادات وتقاليد صارمة، تعكس الاختلاف بين عالمي ناصر ووليد.
الفيلم من إنتاج ”لاست سين فيلمز“ وبدعم من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ”إثراء“.
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