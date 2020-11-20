شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فى حياة جمال سليمان بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الجمعة الفنان جمال سليمان، حيث إنه من مواليد 20 نوفمبر 1959 ولد في مدينة دمشق، حصل على إجازة من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، ثم واصل الدراسات العليا، حيث حصل على درجة الماجيستير من قسم اﻹخراج المسرحي بجامعة ليدز في عام 1988.

بدأ الفنان جمال سليمان مسيرته الفنية على المسرح القومي السوري حيث قدّم العديد من الأعمال منها مشاركته في مسرحية "أربوزوف" بشخصية مارات، وفي مسرحية "قصة موت معلن"

أما فى السينما، فقد كانت لديه العديد من المشاركات البارزة في فيلم "المتبقي" عام في فيلم "الترحال" وفي عام 2005، لعب دورًا رئيسيًا في فيلم "حليم" وشارك فى فيلم "ليلة البيبي دول" الذي صدر فى عام 2008، وفيلم "القربان"

في عام 2006، كانت بداياته مع الدراما المصرية عندما لعب دور البطولة بشخصية مندور أبو الدهب في المسلسل "حدائق الشيطان". وفي عام 2007 شارك في مسلسلين مصريين هما "لحظات حرجة" و"أولاد الليل"، وقدم مسلسل "أفراح إبليس" وحصل على العديد من الجوائز، منها تكريم من الجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة.

ومن أهم أعماله الدرامية: "صلاح الدين الأيوبي، ربيع قرطبة، ملوك الطوائف، التغريبة الفلسطينية، قصة حب، الشوارع الخلفية، سيدنا السيد، نقطة ضعف أفراح القبة".