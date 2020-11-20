شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل "القاهرة كابول" يفاضلون بين صربيا وجورجيا لتصوير المشاهد الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل حاليًا صناع مسلسل "القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوى، ما بين جورجيا وصربيا، لتصوير المشاهد الخارجية، خاصة أن المسلسل يتضمن مشاهد يجب تصويرها خارج مصر، وهو ما دفع صناع المسلسل للاستقرار على دولة أجنبية.

ويسافر المخرج حسام على وفريق عمله، إلى الغردقة يوم 24 نوفمبر الجارى، وذلك لمعاينة أماكن التصوير هناك، حيث من المقرر البدء في تصوير المشاهد الخارجية يوم 27 على اٌقصى تقدير، خاصة أن تلك المشاهد تتضمن مشاهد في الصحراء والبحر وخلافه، وتجمع تلك المشاهد كل من طارق لطفى وخالد الصاوى وآخرون.

وفى السياق ذاته، انتهى مخرج العمل حسام على من تصوير ما يقرب من 70% من مشاهد المسلسل، حيث يتبقى له 3 أسابيع فقط وينتهي من التصوير بالكامل.

يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته بجانب النجوم الثلاثة خالد الصاوى، طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، كل من حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.