محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها ومتابعيها صور من احتفالها بعيد ميلادها الموافق 19 نوفمبر.
وعبر حسابها بموقع "إنستجرام"، نشرت ريهام صورًا لها من استعدادت الحفل وظهرت بإطلالة مبهجة، وعلقت: "اليوم أكبر عام جديد، وأصبح أكثر حكمة وسعادة، شكرا للجميع على التهاني الجميلة".
وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في عام 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| ريهام أيمن تحتفل بعيد ميلادها: أصبحت أكثر حكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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