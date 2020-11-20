السبت.. عرض أولى حلقات "أول السطر" لدرة ضمن حكايات "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة DMC، في الثامنة مساء يوم السبت المُقبل عرض أولى حلقات حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" بطولة الفنانة درة

"أول السطر" هي الحكاية الأخيرة من حكايات الموسم الأول من المسلسل، ويشارك في بطولتها إلى جانب الفنانة درة، كل من عمر الشناوي، والطفلة ريم عبدالقادر، ومن إخراج محمود كامل.

تدور القصة حول شخصية لا تتحمل أي مسؤوليات بحياتها، وتفاجأ مرة واحدة بتحمل مسؤولية 3 أشخاص تتبناهم. كما يوجد في المسلسل خط رومانسي إذ يتصارع شخصان على حب درة.

تُعرض حكاية "أول السطر" من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة dmc.