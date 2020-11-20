كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 06:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر عزت العلايلي: هذه نصيحتي للجيل الجديد من الفنانين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفنان الكبير عزت العلالي على اتهام البعض للأجيال الجديدة بأنها أقل جهدا وموهبة وكفاحا من الأجيال الكبري قائلًا إن مصر مليئة بالنوابغ في كل المجالات وفي الفن، فهناك شباب أصحاب مواهب حقيقية لا تقل عن الأجيال السابقة.

ونصح في تصريحات صحفية، الشباب قائلًا: "يجب أن يصرّوا على حلمهم ولا يستسلموا، لأن الفنون والآداب هي العمود الرابع في بناء الأمة، ومصر والعالم يحيا بالقوة الناعمة والفن وهذه هي الثروة الحقيقية".

كما نصح العلايلي الجيل الجديد بالاعتناء بأنفسهم، وأن يعرفوا تاريخهم ومجتمعهم وكل شيء يمر به الناس إنسانيا وسياسيا، فالفنان لابد أن يكون عنده حصيلة مجتمعية، لأن هذا يفيده في عمله، ويستطيع أن يستخرج الشخصيات من داخله بهذه الطريقة.