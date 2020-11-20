شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل خطيبة محمد سلام فى فيلم "وقفة رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت النجمة أمينة خليل مشاهد حفل خطبتها على الفنان محمد سلام خلال أحداث فيلم "وقفة رجالة" للنجم ماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وسيد رجب، في الديكور الخاص بالعمل، واستمر التصوير عدد ساعات طويلة للانتهاء من مشاهد الحفل، حيث تجسد دور البطولة النسائية في الفيلم.

الفيلم كان يحمل اسم "عواجيز الفرح" قبل أن يتم تغييره إلى وقفة رجاله، وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء يلتقون بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة، وهو من تأليف هيثم دبّور، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي وأحمد الجنايني.

يذكر أن أمينة خليل علقت مؤخراً على الجدل المثار حول إصابتها بفيروس كورونا قائلة: "الإصابة حدثت منذ فترة ومكثت في العزل المنزلي 14 يوما وشفيت بس هي مش تجربة لطيفة".

واستطردت أمينة قائلة في رسالة للمواطنين: "الموضوع مش لطيف ومش سهل خدوا بالكم من نفسكم وأهلكم ولكن الحمد لله عدى".