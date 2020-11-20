شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب ينتهى من تصوير أسبوع فى "تقاطع طرق" بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم سيد رجب من تصوير مشاهده الخارجية في مدينة الفيوم بمسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى، المقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، حيث استمر التصوير هناك لمدة أسبوع وعاد للقاهرة ليصور باقى أعماله الفنية الأخرى واستكمال تصوير مشاهده في المسلسل.

ويجسد سيد رجب دور تاجر مخدرات خلال الأحداث ويكون هناك عدواة بينه وبين الفنان محمد ممدوح "تايسون"، تكشفها حلقات المسلسل، وأوشك صناع مسلسل "تقاطع طرق" على الانتهاء من التصوير للعرض خلال شهر رمضان المقبل، حيث يتبقى اسبوعان وينتهى فريق العمل من التصوير بشكل كامل، ليتفرغ المخرج تامر محسن بعدها لمونتاج ومكساج المسلسل ليصبح جاهزًا للعرض فى موسم رمضان.

مسلسل "تقاطع طرق"، يشارك في بطولته بجانب منى زكى الفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنانيوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام.