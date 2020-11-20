قصة حب على الشاشة.. دينا الشربيني بطلة مسلسل عمرو دياب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
قال السيناريست تامر حبيب إن مسلسله القادم مع الفنان عمرو دياب سيضم العديد من النجوم، مؤكدًا أن الفنانة دينا الشربيني من ضمنهم.
وخلال لقائه مع برنامج The Insider بالعربي، أكد "حبيب"، أن المسلسل لن يتطرق لقصة حياة دينا وعمرو ولكن سيكون هناك قصة حب بينهما على الشاشة.
من ناحية أخرى، انتهت دينا الشربيني من تصوير فيلم "30 مارس"، بطولة أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.
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