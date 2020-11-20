عمرو يوسف يحتفل بعيد ميلاد منى زكي وأحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شارك الفنان عمرو يوسف متابعي صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بصورة تجمعه بزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي. جاءت الصورة بمناسبة عيد ميلاد الزوجين منى وحلمي، وعلق عليها عمرو "كل سنة وانتم طيبين يا حبايب القلب". جدير بالذكر أن منى زكي يُعرض لها حاليًا فيلم "الصندوق الأسود" مع الفنان محمد فراج والفنان مصطفى خاطر، بينما كان أخر أعمال حلمي فيلم "خيال مآتة" مع الفنانة منة شلبي.

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