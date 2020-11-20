الإعلامية ديانا فاخوري تنضم إلى أسرة “صوت بيروت انترناشونال”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2020 2:40 صباحًا

مسيرة نجاح خطتها الاعلامية ديانا فاخوري في قناة الـ “ام تي في” وستُكملها في ” صوت بيروت انترناشونال” بعدما انضمت الى فريق عمل الموقع، لتشاركه خبرتها ومهنيتها وكفاءتها في مجال الاعلام، وهي التي عرفت بأدائها السليم وحضورها الواثق، ما مكنها من شق طريقها بسرعة إلى قلوب شريحة واسعة من اللبنانيين.

بعد الاعلاميين ماريو عبود وطوني خليفة، اعلنت فاخوري خبر اتخاذها القرار بان تصبح جزء من اسرة “صوت بيروت انترناشونال” خلال حديث مع الاعلامية ريتا واكيم الحاج، حيث اشارت الى انها انطلقت في محطة “ام تي في” وهي ممتنة لها ولكن الظروف تحتم الانتقال، ولفتت الى ان المستقبل بات للويب تي في.

المؤكد أن الايام القادمة ستشهد انضمام المزيد من اعلامي الصف الاول الى “صوت بيروت انترناشونال” ليكونوا شركاء في تحقيق الهدف الذي يسعى اليه الموقع الا وهو جعل صوت بيروت ولبنان مسموعا في جميع انحاء العالم.