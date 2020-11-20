كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر "المرأة الخارقة 1984" بدور السينما في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر القائمون على (ووندر وومان 1984) "المرأة الخارقة 1984" طرح الفيلم في دور العرض بالولايات المتحدة اعتبارا من يوم عيد الميلاد في 25 ديسمبر، في خطة بث غير معتادة فرضتها جائحة كورونا.

وفيلم "المرأة الخارقة 1984" من أفلام الحركة ومن بطولة جال جادوت، وكان من المقرر في البداية طرحه في دور السينما في يونيو 2020.