فن ومشاهير

"المرأة الخارقة 1984" بدور السينما في هذا الموعد

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر "المرأة الخارقة 1984" بدور السينما في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر القائمون على (ووندر وومان 1984) "المرأة الخارقة 1984" طرح الفيلم في دور العرض بالولايات المتحدة اعتبارا من يوم عيد الميلاد في 25 ديسمبر، في خطة بث غير معتادة فرضتها جائحة .

وفيلم "المرأة الخارقة 1984" من أفلام الحركة ومن بطولة جال جادوت، وكان من المقرر في البداية طرحه في دور السينما في يونيو 2020.

وتأجل عرض "المرأة الخارقة 1984" عدة مرات، وهو آخر فيلم من أفلام الحركة تخصص له ميزانية ضخمة على قائمة عام 2020.

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