تراند اليوم : شهيرة محمودياسين اصيب بالزهايمر وأخفيت عنه وفاة الفيشاوي لانه بيحبه

شهيرة : محمود ياسين أصيب بالزهايمر ولكنه كان واعيا لكل ما حوله

شهيرة : أخفيت عن محمود ياسين وفاة الفيشاوي لانه بيحبه جدا

قالت الفنانة شهيرة ان أول تشخيص من جراح المخ والأعصاب دكتور حسن حسنى انه لديه تصلب في الشرايين أدى الى زهايمر في بدايته من ٧ سنوات و استغرب الدكتور من اصابته بهذا المرض في سن مبكرة لان غالبا ما يأتي لمن فوق ال ٨٠ سنة .

وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، انه كان واعيا ويعلم من حوله وبخاصة انا و الأولاد ، و وزملائه وبخاصة نور الشريف وباقي النجمات وحتي رجاء الجداوي علي الرغم من انها لم يتشاركا كثيرا سينمائيا ولكن مجرد ما. مرت اسمها عرفها واتصلت بها وفرحت كثيرا ،

وعن وفاة عدد من النجوم قالت شهيرة هو علم بوفاة محمود عبد العزير ونور الشريف ولكني لم اعلن له عن وفاة فاروق الفيشاوي لانه صديق جدا ومقرب منه و بيحبه جداً .



