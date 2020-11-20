تراند اليوم : شهيرة: محمود ياسين سجل القرآن بصوته وكان حلمه انه يظهر للناس

قالت الفنانة شهيرة ان زوجها محمود ياسين سجل القرآن بصوته و كان حلمه انه يظهر للناس .

وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ،لكن للأسف انا مش عارفه التسجيل ده فين و اناشد اللى عنده التسجيل ده يظهره .

وعلي جانب اخر قالت الفنانة شهيرة ان أول تشخيص من جراح المخ و الاعصاب دكتور حسن حسنى انه لديه تصلب في الشرايين أدى الى زهايمر في بدايته من ٧ سنوات

وانه كان واعيا ويعلم من حوله وبخاصة انا و الأولاد ، و وزملائه وبخاصة نور الشريف وباقي النجمات وحتى رجاء الجداوي علي الرغم من انها لم يتشاركا كثيرا سينمائيا ولكن مجرد ما. مرت اسمها عرفها واتصلت بها وفرحت كثيرا ،

وعن وفاة عدد من النجوم قالت شهيرة هو علم بوفاة محمود عبد العزيز ونور الشريف ولكني لم اعلن له عن وفاة فاروق الفيشاوي لانه صديق جدا و مقرب منه و بيحبه جداً .



