تراند اليوم : شهيرة: ضحيت بالتمثيل من اجل محمود ياسين والأولاد

قالت الفنانة شهيرة انها لما بتزعل من الفنان الراحل محمود ياسين كانت تذهب اليه و تقوله حقك عليا يا حبيبي و ابوسه و اطيب خاطره .

وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، ان محمود ياسين كان مؤدب و خلوق مع اهل بيته قبل الناس اللى بره ، و ان سر استمرار حياتهم الزوجية التفاهم بينهم ، و انا ضحيت بالتمثيل من اجل محمود ياسين و الأولاد .

و تابعت انها اتخطبت لمحمود ياسين و هي في ثانية معهد تمثيل و انهم اتخطبوا اثناء تصوير فيلم صور ممنوعه و كان بيقولى انتى لازم تقفى معايا و في ضهري و انا بطلع السلم و انا وافقت.



