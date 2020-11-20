تراند اليوم : شهيرة تكشف عن دور احمد زكي في ارتباطها بمحمود ياسين.. شاهد

قالت الفنانة شهيرة ان محمود ياسين جرى وراها علشان يرتبط بيها و انها كانت لا تفكر في الزواج و الارتباط .

وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، و انها ارتبطت في سن مبكرة وكانت تفكر في نشرت ها الفني فقط

وتابعت شهيرة ان النجم الراحل احمد زكي من اقرب الاصدقاء لي ، وتكلمت معاه في ان محمود ياسين يريد الارتباط بي فقال انه شخص محترم وان كان يريد الزواج وافقي وغير ذلك لا.

و تابعت شهيرة ان احمد زكى ذهب من ورايا المسرح لمحمود ياسين و قاله شهيرة دى بنت بلدى من الزقازيق و هي السبب في انى ادخل معهد التمثيل و لو انت بتحبها بجد أتقدم لها .

وتابعت: “محمود ياسين كان راجل ومش بيلف ويدور وكلمته واحدة”، لافتة إلى أن محمود ياسين كان أول قصة حب في حياته، موضحة أنه من بدأ بالاعتراف لها بحبه وأنها كانت تغار عليه من أي إنسانة وليس فنانة بعينها.



