شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ماجد المصرى عن إصابتها بكورونا: أنا سليمة وزى الفل (فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، أن أخر اختبار أجرته للكشف عن فيروس كورونا pcr، أظهرت نتيجة سلبية العينة، مقدمة الشكر لزوجها الذى ساندها بكل قوة خلال فترة عزلها، راوية تجربتها خلال هذه الفترة وناصحة المواطنين الاعتماد على المعامل والهئيات التابعة لوزارة الصحة المعتمدة لدقة نتائجها.

وقالت رانيا، عبر حسابها على انستجرام: "أنا الحمد الله سليمة وزى الفل، وعملت pcr تانية وطلعت سلبية، بشكر كل الناس اللى كانت بتدعيلى وبتسأل عليا، بشكر جوزى حبيبى اللى تعب معايا ومسبنيش لحظة، بشكر أهلى وأصحابى، ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش منكم أبدا".





ونصحت رانيا، متابعيها وجمهورها خاصة والمواطنين عامة، الاعتماد على نتائج التحاليل والاختبارات فى المعامل والهيئات التابعة لوزارة الصحة المعتمدة لدقة نتائجها، عكس بعض المعامل التى لا تكون دقيقة فى نتائجه وتقوم بذلك كنوع من "البزنس"، وبالتالى إحداث حالة من الذعر والخوف للمريض، راوية تجربتها، قائلة: "أنا عشت حالة من القلق وفترة رعب و4 أيام مش بشوف أولادى ومعزولة فى أوضتى".





أعلن الفنان ماجد المصرى، عدم إصابته بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، مؤكدا أنه أجرى مسحة اختبار الفيروس، بعد إعلان زوجته رانيا أبو النصر، إصابتها بالفيروس، لكن كانت نتيجتها سلبية، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بعمل مسحة أخرى لزوجته.





وكتب المصرى، عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله.. بعد إصابة زوجتى، عملت أنا وأولادى المسحة للتأكيد، والحمد لله سلبية، وهنعمل مسحة تانيه لمراتة، وإن شاء الله خير وربنا يشفى كل مريض".



