شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد أبو بكر شيبوب السينما.. لم يتزوج بعد فسخ خطبته لماجدة ومات فى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صاحب وجه وصوت وأداء مميز جعل الملايين يحفظونه ويعرفون أدواره حتى وإن لم يعرفوا اسمه.هو شيبوب فى فيلم عنتر، والمتحرش فى فيلم بين السما والأرض ، وكاوتش فى فيلم تاكسى الغرام وبرقع أفندى فى فيلم دستة مناديل، وأمين سكرتير المحامى فى فيلم الأستاذة فاطمة ، وغيرها مئات الأدوار السينمائية والمسرحية التى شارك فيها الفنان سعيد أبو بكر الذى تحل ذكرى ميلاده اليوم، حيث ولد فى 20 نوفمبر من عام 1913.

ولد الفنان سعيد أبو بكر في طنطا بمحافظة الغربية وتلقى تعليمه في مدرسة طنطا الابتدائية، ثم طنطا الثانوية وحصل على البكالوريا عام 1933.

وظهرت مواهبه الفنية فى سن مبكر فانضم إلى فريق التمثيل ، وشارك فى العديد من المسرحيات على مسرح المدرسة ، وكان أشهرها مسرحية لويس التاسع.

سافر إلى القاهرة وعمل بفرقة رمسيس بأجر شهري 3 جنيهات، ولكنه ترك الفرقة وسافر إلى السويس بحثا عن فرصة أفضل للعمل، فعمل بوظيفة أمين مخازن بالمجلس البلدي بالسويس في الفترة من 1933 إلى عام 1936.

عاد مرة أخرى للقاهرة وانضم إلى فرقة أنصار التمثيل والسينما وفرقة فاطمة رشدي وفرقة ملك وفرقة فؤاد الجزايرلي ومع افتتاح زكي طليمات لمعهد المسرح عام 1945 كان سعيد أبو بكر من أوائل الملتحقين بالمعهد ونال إعجاب زكي طليمات حين قدم جزء من مسرحية البخيل فى اختبارات دخول المعهد.

وعمل سعيد أبو بكر مفتشاً بالمسرح المدرسي إلى جانب عضويته كممثل في فرقة المسرح الحديث ومع بداية الخمسينات أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية : " صندوق الدنيا، بابا عايز يتجوز، حواء ، الناس اللي فوق"، ومثل في عدة مسرحيات منها :" البخيل، مسمار جحا، مريض بالوهم، وغيرها".

مع بداية فرق التليفزيون ترشح سعيد أبو بكر ليكون مديرا لفرقة المسرح الكوميدي عام 1963 وبعد ذلك مديرا للفرقة الإستعراضية الغنائية وقدم عدد كبير من المسرحيات منها :" بنت بحري، حمدان وبهانة، القاهرة في ألف عام”.

واتجه أبو بكر للسينما بعد أن تعرف على المخرج محمد كريم وكان أول دور له على شاشة السينما في فيلم يوم سعيد عام 1940 والوردة البيضاء الذي أخرجه محمد كريم، وكان الفيلم الوحيد الذي شارك فيه بالبطولة فيلم "السبع أفندي".

ارتبط الفنان سعيد أبو بكر بعلاقة حب مع الفنانة ماجدة الصباحى فى بداية مشوارهما الفنى وخطبها بالفعل، ولكن لم يكتمل مشروع الخطوبة والزوج ، وبعدها ظل بلا زواج حتى وفاته.

وكان سعيد أبو بكر يتمتع بحب وصداقة معظم نجوم الفن وعمالقته ، حيث تميز بخفة الظل والطيبة والثقافة الواسعة، ولكنه أصيب بمرض القلب وعانى مع المرض لسنوات حتى تقرر سفره إلى لندن لإجراء جراحة بالقلب.

وأثناء سفره لم تستطع الطائرة الهبوط في مطار لندن نتيجة تكاثف الضباب، فتابعت سيرها لتهبط في مطار اسكتلندا، ثم عادت إلى مطار لندن بعد انقشاع الضباب، وبقيت الطائرة فى الجو مدة 17 ساعة ، تعرض خلالها أبو بكر لنوبة قلبية شديدة ففارق الحياة بالطائرة ورحل عن عالمنا فى 16 اكتوبر عام 1971.