شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبحت هند صبرى مصرية بشهادة إبراهيم الأبيض والجزيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هند صبري هي واحدة من أشهر النجوم في الوطن العربي، حققت نجاحات عدة في السينما والتليفزيون، ذاع صيتها في مصر عام 2001، عندما قدمت فيلم "مذكرات مراهقة"، وبدأت خطواتها نحو النجومية، حتى وصلت إلى أن تحصل على لقب "مصرية" علمًا بأنها تونسية، وحصدت ذلك اللقب، بعدما أظهرت موهبتها في إتقان اللهجة المصرية بجدارة، وقدمت العديد من الأعمال التي لاقت نجاحًا كبيرًا، ومنها فيلم إبراهيم الأبيض "مع النجم أحمد السقا، والجزيرة 1 والجزيرة 2، وعمارة يعقوبيان، ولحظات حرجة، وأسماء، وحلاوة الدينا، والفيل الأزرق 2".

تحتفل النجمة هند صبري اليوم 20 نوفمبر بعيد ميلادها، حيث ولدت هند محمد المولدي الصابري - المعروفة بـ هند صبرى، وهى من مواليد 1979 ، في ولاية قبلي بتونس، حاصلة على درجة ماجستير في حقوق الملكية الفكرية وأصبح اسمها مجدولاً في جداول المحامين فى تونس، متزوجة ولديها ابنتان علياء وليلى، وزوجها أحمد الشريف.

وحصدت الفنانة هند صبري جائزة أحسن ممثلة عن دورها في شريط أحلى الأوقات.

من أبرز أعمالها "التوربيني، الجزيرة، جنينة الأسماك، عمارة يعقوبيان، لعبة الحب، بنات وسط البلد، ملك وكتابة، ويجا، حالة حب، أحلى الأوقات".