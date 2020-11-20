شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر ودوجا كات وفريق BTS يشاركون فى حفل American Music Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال القائمون على حفل " American Music Awards " لعام 2020 و المقرر إقامته فى 22 نوفمبر الجارى يكشفون عن المزيد من النجوم المشاركين بهذا الحدث الفنى الضخم الذى ترصد أدق تفاصيله وسائل الاعلام الفنية من شتى انحاء العالم .



جاستين بير جاستين بير

حيث دخل قائمة احدث المنضمين للمشاركة بتقديم استعراضات غنائية راقصة في الحفل نجم البوب الكندى جاستين بيبر ، و نجمة الراب دوجا كات كذلك بيبى ريكسا و لويس كابالدى و نيلى و مالوما و النجمة العالمية جنيفر لوبيز ، كما يشارك بالحفل الفريق الكورى الشهير BTS الذى يتمتع بشعبية جارفة حول العالم .



دوجا كات دوجا كات

كما تستعد ميجان ذا ستاليون للمشاركة فى حفل " American Music Awards " و ذلك بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة ، و قد كشف القائمون على الحفل عن العديد من النجوم المشاركين هذا العام باستعراضات غنائية راقصة ومن أبرزهم كاتى بيرى التى تقف على خشبة المسرح لأول مرة منذ أنجابها لطفلتها الولى من خطيبها أورلاندو بلوم ، كما يشارك أيضا بالحفل شون مندس وليل بيبى و باد بانى و غيرهم .



كاتي بيري