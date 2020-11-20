شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة للفنانة نسرين بالحجاب بعد اعتزالها في قمة نجوميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الجمعة الفنانة المعتزلة نسرين بعيد ميلادها اليوم الموافق 20 نوفمبر، وفى حين تذكر بعض المصادر أنها من مواليد عام 1955 ذكرت مصادر أخرى أنها ولدت عام 1960، واعتزلت الفنانة الجميلة منذ ما يقرب من 30 عامًا وهى فى قمة جمالها ونشاطها الفنى، بعد رحلة فن امتدت من عام 1973 وحتى قرار اعتزالها فى عام 1991.

غابت عن الأضواء منذ ما يقرب من 30 عامًا ولكن صورتها الجميلة ما زالت باقية فى أذهان الملايين، الذين لا ينسون أدوارها فى العديد من الأعمال الفنية التى ظهرت فى بعضها مجسدة دور الفتاة الجادة قوية الشخصية فى عدد من روائع الدراما، ومنها مسلسلات أبو العلا البشرى، والشهد والدموع، وأبواب المدينة وعدد من الأعمال الدينية والتاريخية، إضافة إلى عدد من الأفلام التى شاركت فيها خلال فترة سبعينات القرن العشرين، ومنها أبناء للبيع، الحفيد، بديعة مصابني، حتى اتجهت للدراما التلفزيونية إلى أن قررت الاعتزال فى عام 1991.

اسمها بالكامل نسرين محمد أحمد عبد السلام، وحصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالى للموسيقى الكونسرفتوار، ثم بدأت مشوارها الفنى بالمشاركة فى عدة أفلام خلال فترة سبعينات، ومنها أبناء للبيع، الحفيد، بديعة مصابني، ثم اتجهت بشكل مكثف إلى الدراما التلفزيونية والمسلسلات، وشاركت فى عدد من روائع الدراما ومنها مسلسلات الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، عالم عم أمين، فوازير جدو عبده ، وغيرها





تزوجت من الملحن محمد ضياء الدين بعد أن غنت معه كطفلة أغنية «البالونة»، ثم تزوجت من الممثل محسن محيي الدين واشتركا معاً في كتابة فيلم شباب على كف عفريت، حتى قررت الاعتزال.





غابت الفنانة الجميلة نسرين نجمة الثمانينيات والسبعينيات الجميلة عن الأضواء حتى ظهرت بعض صورها النادرة وعى ترتدى الحجاب تحتفظ بجمالها رغم تأثيرات الزمن ومرور السنوات.

ويعرض الخليج 365 عددًا من الصورة النادرة للنجمة الجميلة بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب.



