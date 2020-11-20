تعرف على أسعار تذاكر حفل أم كلثوم بقصر عابدين.. وصلت لـ5000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

بعد الإقبال على شراء تذاكر حفلي "كوكب الشرق" أم كلثوم، المقرر إقامتها على مسرح قصر عابدين الملكي، وتحييها "الست" من خلال تقنية الهولوجرام، أعلنت شركة RMC للاستشارات والتسويق والمنظمة للحفل عن تنظيم يوم ثالث.

وطرحت تذاكر الحفل على 4 فئات الأولى بمبلغ 5 آلاف جنيه، والثانية بمبلغ 2500 جنيه، والثالثة بـ1500 جنيه، والرابعة والأخيرة بمبلغ 750 جنيهًا مصريًا، ونظًرا لنفاذ التذاكر ليومي 20 و21 نوفمبر، بسبب الإقبال الكبير، تم مد الحفل ليوم 22 من الشهر الجاري.

تقنية الـ "هولوجرام" تضمن ظهور أم كلثوم على المسرح بشكل متعدد الأبعاد يعطي صورة طبيعية لها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتمنح المشاهد شعورا مرئيا ومسموعا بوجود كوكب الشرق على المسرح.

ويتضمن الحفل أكثر من أغنية لكوكب الشرق، مثل: أنت عمري، سيرة الحب، وأمل حياتي، ولسه فاكر.