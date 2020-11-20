رومانسية أسما منير ومحمود حجازي وفراشات إيمي زكريا.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها في أجواء رومانسية بصحبة زوجها الفنان محمود حجازي.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بقوام ممشوق.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بشكل جديد، شعر أصفر وعدسات زرقاء.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق "سناب شات".

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الفنانة لبلبة، أثناء تواجدهما بمدينة الجونة.

ندا موسى

نشرت الفنانة ندا موسى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.