تامر حسني يطرح “نفس النهاية” و“في جمال كده” من ألبوم “خليك فولاذي”

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني أغنيتين جديدتين من ألبومه المنتظر “خليك فولاذي”، وذلك بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الأغنية الأولى بعنوان “نفس النهاية” من كلمات أحمد المالكي، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وهي أغنية رومانسية من الطراز الرفيع، يدور موضوعها حول فراق الحبيب فيترجم من خلالها تامر حسني بإحساس مرهف المشاعر الصعبة التي يعيشها كل شخص بسبب علاقة حبّ غير موفقة.

أمّا الأغنية الثانية تحمل اسم “في جمال كده” من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع جلال حمداوي، يتغزّل فيها تامر حسني بحبيبته مترجمًا أجمل مشاعر الحبّ.

وحققت الأغنيتين انتشارًا واسعًا فور طرحها، فتصدّرتا المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب” في مصر وعددٍ من البلدان العربية.

ويُصدر تامر حسني أغاني ألبومه “خليك فولاذي” تباعًا ضمن خطة تسويق وضعها بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وكان تامر حسني قد أطلق في الأيام الماضية 6 أغنيات من الألبوم، وهي “قولني كلام”، و“كرهتني في الحب”، و“بألف سلامة”، و“ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا” “‘ختراع” التي شاركه فيها محمود العسيلي على طريقة الديو، وحققت جميعها نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا على موقع “يوتيوب”.