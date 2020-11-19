فيديو.. تامر حسني يطرح "في جمال كده" من ألبوم "خليك فولاذي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح المغني المصري تامر حسني أغنية جديدة بعنوان "في جمال كده" ضمن أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، عبر قناة "روتانا" على يوتيوب.

الأغنية من كلمات حسام سعيد وألحان محمود أنور وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي.





وحققت أغنية "كرهتني في الحب"، التي طرحها تامر حسني، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، أكثر من 8 ملايين مشاهدة على يوتيوب.





في سياق آخر، نشب خلاف بين تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل خلال الأيام الأخيرة كاد أن ينتهي بالطلاق.

وبعد رسالة نشرتها بوسيل عبر حسابها على "أنستقرام" أعلنت فيها انفصالها عن حسني، قدّمت اعتذاراً لزوجها وقالت بسمة: "فعلا اتهورت بس علشان بحبك.. آسفة"، ما يعني عودة المياه إلى مجاريها بين الزوجين، وعودتها إلى منزل زوجها.

وكان تامر حسنى وجه رسالة إلى زوجته عبر حسابه على موقع أنستقرام يعلن من خلالها تمسكه بها ويحثها على عدم الاستماع إلى من يريد الوقيعة بينهما.