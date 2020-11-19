فيديو.. "توك توك" الفيشاوي يصدم محمد رمضان في "نمبر 2"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح الفنان المصري أحمد الفيشاوي، مساء الخميس، الفيديو الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "نمبر 2". وظهر في الفيديو المصمم على طريقة الرسوم المتحركة، أحمد الفيشاوي أثناء قيادته "توك توك" وهو يصطدم بسيارة النجم محمد رمضان.

ونشبت أزمة بين الفيشاوي ورمضان خلال الفترة الأخيرة بعد إعلان الأول عزمه طرح أغنية تحمل عنوان "نمبر 2"، للسخرية من أغنية رمضان الشهيرة والمثيرة للجدل "نمبر 1".

وقال رمضان حينها في حوار مع برنامج "إنسايدر بالعربي": "مفيش حد يعرف يتريق.. نمبر وان حلم كل شخص في الحياة، وكل إنسان في أي مجال في العالم، ومنقدرش نتريق على نمبر 1". ووجه رمضان رسالة للفيشاوي بمناسبة الأغنية الجديدة قائلاً: "ربنا يوفقك ونمبر 2 تنجح وتبقى شيء عظيم".

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