شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم ينتهى من تسجيل أحدث أغانيه "الناس السهرانين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم حكيم، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "الناس السهرانين"، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبل علي يوتيوب.

وكان النجم حكيم قد تمكن من تحقيق إنجاز كبير هذا الشهر بتواجده في حفلتين باحتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيدة الـ47 الأولى شارك بها في المنصة بمدينة نصر، أما الثانية فكانت في مدينة الجلالة بالعين السخنة.

وحقق النجم حكيم من خلال كليب أغنية "صحاب أونطة"، عددًا من المشاهدات التي تخطيت المليون مشاهد بعد يومين فقط من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل، مدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.