شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Malcolm & Marie يدخل سباق الأوسكار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع hollywoodreporter، أن فيلم Malcolm & Marie، دخل سباق الأوسكار، أي أن لجنة الأكاديمية ستشاهده للتصويت وترشيحه ضمن فئان جوائز الأوسكار اذا كان يستحق، والفيلم الذي يقوم ببطولته النجوم زندايا بسام وجون ديفيد واشنطن تم تصويره خلال مرحلة الإقفال بسبب وباء كورونا، ويمكن أن يعتبر Marie & Malcolm أول فيلم روائي يتم إنتاجه خلال مرحلة الحجر الصحي، وتم تصوير الفيلم بين 17 يونيو والثاني من يوليو في Caterpillar House وهو بمثابة أعجوبة معمارية من الزجاج وهو مناسب لبروتوكول السلامة لكوفيد 19.



فيلم Malcolm & Marie

لم يُشر إلى مسار القصة التي يرويها فيلم Marie & Malcolm ولكن وفق Deadline فإن أصداء العمل الجديد مشابهة لفيلم Marriage Story الذي عُرض على نتفليكس، ويتناول عدداً من المواضيع الاجتماعية التي يعيشها العالم اليوم.

والجدير بالذكر انه أثناء الحجر ارتدى طاقم العمل الأقنعة والتزموا المسافة الاجتماعية بالإضافة إلى الإقامة في مساكن منفصلة، تمرنوا في موقف السيارات وتم تحضير وجباتهم من قبل طاه كان موجود معهم في العزل، ولم يُسمح لأحد من مغادرة المكان، ومع بدء التصوير تم التزام التعقيم اليومي وأخذ درجة الحرارة لطاقم العمل صباحاً ومساءً. بالتالي مع التزام الارشادات الصحية لكوفيد 19 استطاع فريق عمل فيلم Marie & Malcolm إنتاج أول فيلم في ظل الحجر الصحي.