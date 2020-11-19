شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تتجاهل الشائعات وتتجول فى نزهة بإطلالة خريفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهدت الممثلة العالمة آمبر هيرد وهي ترتدي أزياء الخريف عندما كانت في نزهة بـ لوس أنجلوس برفقة صديقتها، وبدت لا تبالي بالشائعات التي انتشرت حولها مؤخرا، حسبما نشر موقع الديلي ميل.



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امبر هيرد (1)



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وكانت قد انتشرت شائعات تزعم توقيع أكثر من مليون شخص على عريضة يطالبون بها إخراج آمبر من الجزء الثانى من فيلم Aquaman، وذلك وسط الأجواء المتوترة بينها وبين جونى ديب خاصة بعدما أكدت آمبر هيرد مؤخراً على تواجدها رسمياً بالعمل، إلا أن الآثار السلبية لما حصل بين ديب وهيرد يبدو أنها ستؤثر على الثنائى معاً.

وامبر هيرد أكدت في تصريحات لـ EW الأسبوع الماضي أنها لا تزال تشارك Aquaman وأضافت أنها متحمسة للغاية لبدأ التصوير، الذى من المقرر إن يبدأ العام المقبل.

وكان حكم القاضي أندرو نيكول ضد النجم العالمي جوني ديب في قضية تشهير بالممثل ضد نيوز جروب ، ناشر صحيفة ذا صن ، والمحرر التنفيذي للصحيفة دان ووتون بسبب مقال نشر عام 2018 يوصفه بالعنف الزوجي، لكن الأزمة هنا ليست ان ديب خسر القضية بل لأنه قد يخسر بسبب ذلك صراعه مع امبر هيرد كما يخسر حب جمهوره.

وأكدت عدد من التقارير الأجنبية ان خسارة ديب في قضية ذا صن، قد تعطي نسبة أكبر لأمبر في كسب قضية العنف الجنسي التي رفعتها علي ديب، وبالتالي سيظهر ديب أمام جمهوره حول عالم نجم غير جدير بالتقدير، وهنا يفقد نجم قراصنة الكاريبي جزء كبير من مشواره الذي حققه علي مدار عشرات السنوات.

وكان ديب قد رفع دعوى قضائية ضد هيرد في (مارس) 2019 ، بسبب مقال رأي كتبته صحيفة واشنطن بوست بعنوان " I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change".