بسبب محمد رمضان.. الجمهور يحذر أحمد الفيشاوي بعد طرح برومو "نمبر 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة "نمبر 2"، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

وظهر الفيشاوي في البرومو المصمم على طريقة الرسوم المتحركة وهو يعتدي بالضرب على شخص يشبه الفنان محمد رمضان، وهو الأمر الذي أدخله في أزمة مع جمهور الأخير.

وانهالت تعليقات الجمهور على البرومو الذي نشره الفيشاوي، وجاء بعضها كالتالي: "نمبر وان محمد رمضان طبعا"، "أغنيتك هتنجح لسبب واحد وهو أن جمهور رمضان هيدخل يشوفها عشان يشتمك في التعليقات"، "أول مرة أشوف حد فرحان إنه نمبر 2".

بينما حذره أحد متابعيه قائلًا: "افتكر اني قولتلك بلاش هتوحشني والله بعد الأغنية دي".

أغنية "نمبر 2"، تأتي بعد خلاف بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي، عقب إعلان الأخير عزمه تقديمها، ليرد "رمضان"، من خلال أغنيته "دبابة"، قائلًا: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة"، وهو ما رد عليه "الفيشاوي"، قائلًا: "تعليقي على اللي قاله محمد رمضان أنا مش هقبل اعتذارك".