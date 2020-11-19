على أنغام "إحنا الصعايدة".. محمد رمضان ينشر فيديو للحظة وصوله أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو، لحظة وصوله مطار أسوان لحضور افتتاح القمة المصرية السادسة لريادة الأعمال بأسوان. وعلى أنغام "إحنا الصعايدة"، ظهر محمد رمضان في الفيديو وهو ينزل من الطائرة الخاصة مرتديًا جلبابًا صعيديًا، وعلق على الفيديو قائلًا: "وصلت اليوم أسوان وجه قبلي أهلي وناسي لتكريمي من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمم المتحدة". وكرمت الدورة السادسة لـ"قمة مصر لريادة الأعمال 2020" خلال جلستها الافتتاحية في محافظة أسوان، الممثل محمد رمضان.

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