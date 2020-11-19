أبرز تصريحات زوجة تامر عاشور وخطيبته السابقة على "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر اسم الفنان تامر عاشور قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا مؤخرًا بعدما كشفت زوجته سمر أبو شقة تفاصيل متعلقة بعلاقتهما، من خلال ردها على عدة رسائل وجهها لها الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ودخلت خطيبته السابقة على هذا النمط وقالت العديد من التصريحات.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية تفاصيل الأزمة الراهنة بين الثلاثي:

بداية القصة

بدأت القصة عندما فتحت سمر أبو شقة قلبها لمتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وردت على أسئلة الجمهور حول علاقتها بزوجها تامر عاشور المحاطة بغموض، فسألها أحد متابعيها، قائلا: "مش ناوية ترجعي لأبو أيام؟"، لترد سمر: "لا أنا متمسكة بطلب الطلاق وخلاص قرب".

وطرح أحد المتابعين سؤالا آخر: "هو إنتي وعاشور لسه متجوزين وعايشين سوا؟"، ردت سمر: "لسه متجوزين بس مش عايشين سوا".

وردت على متابع آخر سألها: "مش عايشة في بيت تامر عاشور ليه وإنتي لسه مراته وليه بعيد عن بعض؟"، قائلة: "لأننا منفصلين وأنا طالبة الطلاق من كتير".

بينما يأتي السؤال الفاصل والأكثر رواجًا، وهو: هو فيه حد بيخطب وهو متجوز؟، لترد زوجة المطرب الشهير: للأسف فيه".

ردود سمر أبو شقة وجه على إثرها عدد من متابعيها العديد من الانتقادات لتامر عاشور وخطيبته السابقة دارين حلمي.

توضيح من سمر أبو شقة

رفضت زوجة الفنان الانتقادات التي وجهت لزوجها ودافعت عنه من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "أنا وتامر هنفضل نحترم بعض لأن في بينا عشرة وفي بينا بنتنا أيام اللي هتفضل رابط بينا طول العمر.. واللي أهم ليا أنها إن شاء الله تكبر متلاقيش أي حاجة تضايقها وتلاقي كل هدوء.. الموضوع لا ترند ولا شو ولا أي حاجة غير حقيقة وحاجة بتحصل كل يوم بس بيحصل اللي حاصل لما يبقى حد مشهور".

وأضافت: "إحنا آه منفصلين (مش مطلقين) (ولا اطلقنا).. ومرينا بمشاكل زي أي ناس طبيعية.. اتفقنا أو اختلفنا بتحصل يعني وبغض النظر عن مين غلط في حق مين وإزاي.. ولكن مهما حصل مفيش حد هيقبل أن يحصل تجريح للتاني في اللي جاي".

وتابعت: "أنا رديت على أسئلة الاستوري بعفوية وبطريقتي اللي عمرها ما هتتغير وعادي جدا بس للأسف في مواقع حطت عناوين غلط علشان تشد وتزود التفاعل عندها وخلاص.. وعلى فكرة كلامي كان واضح وبسيط وموجود لحد دلوقتي مشلتوش على بروفايلي هنا، ومقولتش أي حاجة غير الحقيقة اللي حصلت ببساطة وكان ظاهر منها ٨٠ % أو أكثر من غير أي شرح، ومنعا للمهاترات هي مش حرب مع أبو بنتي ولا عمرها هتكون".

واستطردت: "والمفروض إننا نتفق بكل هدوء على الطلاق إنه يتم خلال الفترة الجاية... واللي أكيد بعد ما يحصل مش هينقص من احترامي ليه أو احترامه ليا وهنفضل أصدقاء تجمعنا أيام، اللي هتفضل أهم من أي حد وأي حدث، بس نبقي بنتجنب الضغوطات والمشاكل اللي أيا كان سببها موجود أو انتهى بلا رجعة".

واختتمت زوجة المطرب الشهير رسالتها، قائلة: "أتمنى الموضوع يتقفل ومشوفش أي حاجة تضايقني، واللي بيحبوني دعوة حلوة وشكرا لكل الحب والدعم اللي بشوفه".

الخطيبة السابقة تدافع عن نفسها

من جانبها، حرصت دارين حلمي على الرد على الانتقادات التي وجهت لها خاصة بعد اتهامها من قبل البعض بأنها "خطفت" تامر عاشور من زوجته، وقالت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "نظرًا لإتهامات وإشاعات اتوجهت لي الفترة اللي فاتت وبدون وجه حق فكان لازم أخرج عن صمتي وأوضح موقفي، لإن مش دارين اللي تاخد راجل متجوز أو تكون سبب في خراب بيت حد، وبالتالي ماليش ذنب في اي حاجة".

وتابعت: "تامر دخل البيت من بابه واتقدم لأهلي رسمي على أساس إنه مُطلق وده اللي أنا كنت فاهماه زيي زي جمهوره، عادي إن بنت ترتبط براجل مُطلق مش أزمة، وحصلت الخطوبة بشكل رسمي زي ما عرفتوا ومشيت الأمور في مجراها الطبيعي لحد ما بالصدفة اكتشفت إنه لسه زوجته على ذمته وفيه قضايا بينهم ولم يتم الانفصال بشكل رسمي".

وأوضحت: "أي بنت في الموقف ده طبعًا لازم تنسحب مهما كان الحب ومهما كانت العواطف، لإن مش دارين حلمي اللي تاخد راجل من زوجته مهما كان هو مين (كده كده أنا كنت مستمرة في مسابقات ملكات الجمال وليا الكاريير الخاص بيا) فكل مرة بقرر الانسحاب كان تامر بيرفض وإن كده كده الطلاق قائم سواء أنا في حياته أو لأ وده مش يخصني في شيء".

واستطردت: "في الآخر أنا صممت على فسخ الخطوبة بمنتهى الاحترام ما بيني وبينه لأنه مينفعش وكل التوفيق والنصيب بإيد الله، ربنا يوفقه في حياته ويوفقني في خطواتي الجاية إن شاء الله، تامر إنسان محترم مشفتش منه غير كل خير واحترام وحب وأنا بحترمه على المستوى الفني والشخصي، لكن ده نصيب وربنا يوفقه في حياته وأتمنى محدش يتكلم في حاجة ميعرفش تفاصيلها، وشكرا لكل الناس اللي بتحبني وعرفاني كويس، أظن أنا جاوبت على كل حاجة ومش هفتح الموضوع ده تاني نهائي أرجو احترام موقفي".

تامر عاشور يتجاهل التعليق

عقب تصريحات زوجته وخطيبته نشر تامر عاشور صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها وعلى ملامح وجهه السعادة، وعلق: "كلموها عني"، في إشارة إلى أغنيته الشهيرة التي تحمل نفس الاسم، تاركًا الجمهور في حيرة من أمره هل يقصد خطيبته السابقة أم زوجته أم لا يقصد شيئًا سوى التجاهل؟.

وكانت سمر أبو شقة أعلنت عن رغبتها في الطلاق رسميًا من خلال الرد على مجموعة من الأسئلة التي طرحها متابعيها حول علاقتها بزوجها مستخدمة خاصية القصص القصيرة، ومن ضمن الأسئلة التي أجابت عليها كان سؤال متعلق بخطيبته دارين حلمي والتي أكدت زوجته إنه ارتبط بها أثناء علاقتهما.

وفي فبراير 2019، استقبل تامر عاشور ابنته الذي أطلق عليها اسم "أيام"، تزامنًا مع طرح ألبومه الذي يحمل نفس الاسم، وأعلن عن الخبر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

في سبتمبر من العام نفسه، فاجأ تامر عاشور الجميع وأعلن خطبته على دارين حلمي، ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية لعام 2019، تاركًا الجمهور في حيرة من أمره هل وقع الطلاق بينه وبين زوجته؟.

لم يمر سوى شهران على هذه الخطبة حتى خرج عاشور؛ ليعلن انفصاله عن خطيبته "دارين"، دون توضيح أي تفاصيل أخرى متجاهلًا العديد من الأسئلة التي طرحها الجمهور حول علاقته بزوجته سمر أبوشقة.