تراند اليوم : العثور على نجل فنان شهير ميتًا داخل منزله

تمكنت السلطان بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية من العثور على بوبي براون جونيور، نجل النجم العالمي بوبي براون، البالغ من العمر 28 عاما، ميتًا في منزله.وأوضحت شرطة المدينة أنها تلقت مكالمة من حالات الطوارئ الطبية، وتم التأكد من وفاته في مكان الحادث دون نقله إلى مستشفي، لكن لا توجد شبهة جنائية حتى الآن.

يذكر أن عائلة براون تعرضت للعديد من الخسائر في السنوات الأخيرة، وكان بدايتها بوفاة النجمة ويتني هيوستن، التي كانت متزوجة من براون الأب حتى عام 2007، في 11 فبراير 2012، بعد غرقها فى حوض الاستحمام عن طريق الخطأ