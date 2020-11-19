لماذا منح جورج كلوني 14 من أصدقائه مليون دولار لكل منهم عام 2013؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - الوفاء من شيم الكرام وأيضاً بعض المشاهير الذين لا ينسون في أيام الرخاء والثراء والشهرة من وقف إلى جانبهم بحب وصدق وكرم أيام فقرهم وبداياتهم الأولى،ومن هؤلاء الأوفياء،النجم الوسيم جورج كلوني.

وقد تم منذ سنوات تداول شائعة : "أن جورج كلوني منح كل واحد من أصدقائه القدامى المقربين مليون دولار"،وقد أكد جورج كلوني حقيقة هذه الشائعة بنفسه مؤخراً،فما هو سبب كرمه الكبير هذا تجاههم؟ خاصةً أنه الوحيد الذي فعل ذلك بين نجوم الغرب والشرق.

وقد تداولت غالبية الوكالات والصحف العالمية باهتمام ،تأكيد الممثل الأمريكي العالمي الوسيم جورج كلوني البالغ من العمر"59 عاماً" منحه 14 من أصدقائه القدامى المقربين مليون دولار لكل واحد منهم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،قال جورج كلوني في حوار مع مجلة "جي كيو GQ" التي اختارته رجل العام في 2020: " إنه "في ذلك الوقت لم يكن لديه أسرة لينفق عليها، ولذلك شعر بالسعادة لإعطاء أموال لأصدقائه".



رد لهم معروفهم وشاركهم ثروته

جورج وأمل كلوني



وأوضح جورج كلوني سبب كرمه الكبير تجاههم قائلاً: "أن أصدقاءه ساعدوه عندما كان بحاجة إليهم، مشيراً إلى أنه اقترض منهم الأموال عندما كان مفلساً قبل الشهرة وكان أحياناً كثيرة ينام على أرائك منازلهم عندما لا يكون لديه مكان خاص به للنوم فيه".

وكشف كلوني أنه أراد مشاركة أصدقائه نجاحه وثروته لأنهم ساعدوه على مدى 35 عاماً ، فقام: "بدعوة أصدقائه لتناول العشاء في إحدى الليالي،ووضع 14 مليون دولار بسيارة "فان" قديمة،وكتب عليها "بائع زهور"،ورافقه مساعده الخاص،و 2 من رجال الأمن لحراسة هذا المبلغ الضخم، وسلمهم حقيبة تحتوي كل واحدة منها على مليون دولار نقداً ،وعندما وصل إلى منزله وضع مليون دولار في كل حقيبة،وجلس ينتظر قدومهم".

وتابع كلوني قائلاً:" عندما وصلوا ،وضع أمامهم خريطة العالم وكان كلوني قد وضع علامة على بلدان وأماكن مميزة زارها وأعجب بها ،وطلب منهم اختيار المناطق التي يرغبون زيارتها ،وفاجأهم بقوله: يمكنكم القيام بذلك،مارأيكم بمن يعطي كل واحد منكم مليون دولار؟".



صديقه روندي جيربر تبرع بالهدية المليونية للأعمال الخيرية

جورج وأمل كلوني



أما صديقه المقرب عارض الأزياء السابق روندي جيربر،فلم يقبل المليون دولار في البداية،إلا بعد أن حذره كلوني،أنه إذا لم يقبل،فإن الأصدقاء الآخرين لن يأخذوا أيضاً،فأخذ المليون وتبرع به للأعمال الخيرية،وتقدر ثروة راندي جاربر اليوم ب400 مليون دولار ،بعد بيعه شركة مشروبات أنشأها مع جورج كلوني وصديق مشترك ثالث.

وأضاف جورج كلوني ،أنه قدم هذا المبلغ لأصدقائه في عام 2013 ،وذلك بعد نجاح فيلم الخيال العلمي "غرافيتي " الذي شارك في بطولته.

وقال "لقد كنت أفكر أنني لن أتزوج ولن أنجب أطفالاً، سوف أعمل ولدي أصدقاء جيدون، حياتي مكتملة وأنا بخير ".

وواصل كلوني قائلاً: "ولكني لم أعرف كم كانت حياتي غير مكتملة حتى قابلت أمل، وكل شيء تغير. وشعرت أنه كان هناك فراغ كبير في حياتي".



يناصر حقوق السود



يشار إلى أن جورج كلوني كشف في حواره الكثير من جوانب حياته،وأوضح أنه يعارض التمييز العرقي بين البيض والسود،وأنه يأمل أن تظل الإحتجاجات في بلده ضد التمييز بين السود الذين نُهبت حياتهم وحقوقهم طوال 400 سنة سلمية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"