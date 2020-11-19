طرح نجم الجيل الفنان تامر حسني، أحدث أغانيه "نفس النهاية"، من ألبوم "خليك فولاذي" عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". أغنية "نفس النهاية"، من كلمات: أحمد المالكي، ألحان: مدين، توزيع وميكس: أحمد عبد السلام ماستر : أمير محروس Th production تسجيل وميكس الغناء باستوديو: جلال فهمي . ألحان: مدين، توزيع وميكس: أحمد عبد السلام ماستر : أمير محروس Th production تسجيل وميكس الغناء باستوديو: جلال فهمي . يذكر أن نجم الجيل الفنان تامر حسني قد طرح مؤخراً "كرّهتني في الحب" ضمن أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، من كلمات: محمد البوغه، ألحان: محمود الخيامي، توزيع: طارق عبد الجابر، ميكس وماستر: أمير محروس.

كانت هذه تفاصيل خبر تزامناً مع "في جمال كده".. تامر حسني يطرح "نفس النهاية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.