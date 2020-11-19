لحظة سقوط هدى الإتربي على الأرض بمهرجان الجونة السينمائي .. فيديو

شاركت الفنانة هدى الإتربي جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو لحظة سقوطها على الأرض، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "هدى" في الفيديو لحظة سقوطها أرضاً على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي، معلقة على الفيديو مازحة:" وقعت

.. طيب والله ما انا قايمه ".

https://www.instagram.com/p/CHyEwsNBSF2/?utm_source=ig_web_copy_link

هدى الأتربى هي ممثلة مصرية درست الحقوق بالجامعة القاهرة ومنذ الطفولة شاركت في العديد من المسرحيات في المدرسة منها مسرحيات لشكسبير، والمسرحيات الغنائية، والاستعراضية

في المدرسة ودرست أيضا التمثيل في ورش للتمثيل في مصر وشاركت في أفلام قصيرة تم عرضها في مهرجان دبي السينمائي الدولي ٢٠١٦.

وبدأت مشوارها الفني في مصر بفيلم "علي بابا" عام ٢٠١٨ ثم توالت الأعمال بعده منها مسلسل "الزوجة الـ18"، والجزء الثالث من مسلسل "كلبش 3"، ومسلسل "طلعت روحي" وغيرهم من الأعمال.