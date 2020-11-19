فيديو.. إيساف يطرح كليب "كارثة" علي اليوتيوب

طرح المطرب إيساف، أحدث أغنياته بعنوان"كارثة"، وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". أغنية "كارثة" كلمات محمد مسعد، لحن محمد مجدي، توزع الموسيقي وميكس وماستر أحمد عبدالسلام، والفيديو كليب من إخراج مارك سمير، تصوير عمر رشدي. مجدي، توزع الموسيقي وميكس وماستر أحمد عبدالسلام، والفيديو كليب من إخراج مارك سمير، تصوير عمر رشدي. يذكر أن إيساف،طرح مؤخرًا فيديو كليب بعنوان "كل سنة وانت طيب" من كلمات طاطا النوبي، وألحان وتوزيع محمد حريقة، ومن إخراج محمد أنيس، ويعرض الكليب على قناة مزيكا الفضائية.

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