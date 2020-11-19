راغب علامة ينعي رائد الإعلانات التليفزيونية

نعي المطرب راغب علامة، الكاتب رمزي نجار، رائد الإعلانات التليفزيونية وإنتاج البرامج التعليمية الذي توفي اليوم متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا. ونشر راغب تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: "رحمة الله على رمزي نجار هذا الكبير. صلواتنا له بأن تكون نفسه في السماء وأن يكون مسكنه الجنة. أخي مروان تعازينا الحارة لكم وللبنانيين وللأهل والأصدقاء بهذه الخسارة المؤلمة". رمزي نجار هذا الكبير. صلواتنا له بأن تكون نفسه في السماء وأن يكون مسكنه الجنة. أخي مروان تعازينا الحارة لكم وللبنانيين وللأهل والأصدقاء بهذه الخسارة المؤلمة".

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