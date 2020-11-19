أحمد الفيشاوي يطرح برومو أغنيته "نمبر2"

طرح النجم أحمد الفيشاوي البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة "نمبر 2" والذي يعود بها للغناء من جديد بعد فترة طويلة من الانقطاع.

أغنية "نمبر 2" للفيشاوي صممت بطريقة الرسوم المتحركة، ويظهر الفيشاوي في الأغنية وهو يضرب شخص

اسمر اللون يسوق سيارة فيراري ويطرحه أرضاً.

من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما،

من تأليف حميد المدني.

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.