مايان السيد تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد جمهورها ومحبيها أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "مايان" في الصور بنيولوك جديد وجريء،

معلقة: "Girl, you're fire".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة الشابة مايان السيد، فيلم "بنات ثانوي"، بطولة جميلة عوض، هدى المفتي، مي الغيطي،

هنادي مهني، محمد الشرنوبي، محمد مهران، محمد جمعة، إيمي إسلام، والذي تدور أحداثه حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات في مرحلة المراهقة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.



